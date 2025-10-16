Собянин: программа реновации почти вдвое повышает энергоэффективность домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Программа реновации почти вдвое повышает энергоэффективность домов, а цифровые технологии аналогично увеличивают освещенность города, снижая потребление электроэнергии на 30%. Об этом Сергей Собянин сообщил на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

"Мы работаем над тем, чтобы энергоэффективность городского хозяйства повышалась. <...> Конечно, с этим надо дальше активно работать", – подчеркнул мэр.

По его словам, столичные специалисты формируют новую стратегию потребления энергоресурсов, включающую масштабные инвестиции в сетевой комплекс и энергетическую инфраструктуру Москвы. В частности, идет возведение новых атомных блоков, гидростанций и тепловых станций, направленных на обеспечение надежности и будущего развития региона, пояснил градоначальник.

Глава города также обратил внимание на все большее потребление цифровой экономики в сравнении с тяжелой промышленностью.

"Все думали, что искусственный интеллект нас спасет, цифровая экономика нам даст еще больше эффективности, меньше потребления. Получилось ровно наоборот. И это только начало. <...> У нас три ЦОД (дата-центр, центр обработки данных. – Прим. ред), которые заявились к размещению, равны одной крупнейшей ТЭЦ Москвы "Мосэнерго", – добавил Собянин.

По России уровень газификации на сегодняшний день установился на отметке в 74,7%, увеличившись на 6,1% за 6 лет, подчеркивал ранее Владимир Путин. Он сделал акцент на том, что за последние 5 лет было проложено 100 тысяч километров газораспределительных сетей, а за 4 года доступ к газу получили почти миллион домовладений. В планах президент указал увеличение этого числа еще на 2 миллиона.

