Собянин: еще 900 объектов транспортной инфраструктуры подключено к энергосетям

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 900 объектов транспортной инфраструктуры Москвы подключили к энергосетям в прошлом году. Об этом Сергей Собянин рассказал в телеграм-канале.

Среди таких объектов: речные причалы, зарядные станции для электротранспорта и новые станции метро. Итоговая мощность составляет почти 250 мегаватт. В качестве примера для сравнения мэр привел крупный международный аэропорт, который требует около 40 мегаватт.

В этом году к энергосетям планируется подключить дома и стройплощадки в рамках программы реновации, строящийся дворец спорта "Спартак" на Волоколамском шоссе и соцобъект на территории инновационного центра "Сколково".

Дополнительные мощности получат:



олимпийский комплекс "Лужники";

киностудия имени Горького и кинопарк "Москино";

ГКБ имени В. В. Вересаева;

ГКБ имени Ф. И. Иноземцева;

завод полупроводников "Микрон" в Зеленограде.

Ранее сообщалось, что количество светодиодных светильников в системе столичного освещения достигло почти 55%. Специалисты продолжают заменять натриевые и галогеновые лампы на энергоэффективные и светодиодные. Замена светильников же проводится в случае их повреждения или окончания срока службы.