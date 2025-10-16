Путин призвал энергокомпании не перекладывать затраты на потребителей

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Затраты, которые несут энергокомпании во время устранения существующего энергодефицита, не должны включаться в тарифы и перекладываться на плечи потребителей, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Президент указал, что локальные дефициты электроэнергии прежде всего фиксируются в районах строительства индустриальных, транспортных и логистических проектов. Но этот дефицит необходимо покрывать за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования и ввода в строй новых электростанций.

"Необходимы более гибкие решения, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭК, и, конечно, жду от правительства России предложений на этот счет, которые мы обсудим на отдельном совещании в ближайшее время", – сказал российский лидер.

Также власти регионов и кабмин должны составить топливно-энергетические балансы для всех федеральных округов РФ, сформировать на их основе систему цифрового управления энергообеспечением регионов.

"Российская энергосистема – одна из крупнейших в мире. Наши объекты генерации имеют общую установленную мощность почти 270 гигаватт", – резюмировал Путин.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что тарифы ЖКХ в целом макроэкономически обоснованы. Министр указывал, что с 2019 по 2024 год темпы их индексации сильно отставали от официальной инфляции.

Кроме того, на тарифах отразились цены на газ, выросшие из-за дополнительного увеличения налога на добычу полезных ископаемых на 10%, а также решения по надбавкам в электроэнергетике, переходящие так или иначе в сетевое хозяйство.

