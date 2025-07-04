Эксперт Бондарь перечислил самые частые нарушения в сфере ЖКХ

В России начали тщательнее проверять деятельность ЖКХ, чтобы снизить риск серьезных аварий, отметили в Госдуме. С какими нарушениями чаще всего сталкиваются россияне и как жильцам отстоять свои права, расскажет Москва 24.

Все задокументированно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Собственников объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства обязали ежегодно отчитываться о проделанных работах с 1 июля 2025 года. Информацию они будут подавать с июля по ноябрь: сначала сведения поступят в территориальные управления, а оттуда – в Минстрой. Новый подход должен исключить риски прорывов теплотрасс, отключений воды и электричества, а также выхода из строя отопительных систем, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.





Владимир Кошелев первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ В условиях суровой российской зимы заблаговременная и тщательная подготовка к отопительному сезону приобретает стратегическое значение. От того, насколько качественно и своевременно будут выполнены все необходимые работы, зависит не только комфорт, но и безопасность миллионов граждан.

В документах сотрудники ЖКХ должны указывать площади жилищного фонда с централизованным или децентрализованным отоплением, количество котельных, теплосетей, водо- и газопроводов, а также их мощности. Плюс потребуется прописать, сколько средств выделено на закупки топлива, ремонт, строительство и модернизацию объектов, рассказал депутат.

Ранее же Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании (УК) отчитываться перед жителями домов. Итоги будут публиковать в ГИС ЖКХ или региональных информационных системах. Отчеты начнут появляться уже в первом квартале 2026 года.

В то же время число коммунальных аварий в России снизилось в целом на 15%, сообщал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании правительства в мае 2025 года. Конкретно на объектах теплоснабжения количество происшествий сократилось на 8%, уточнил он.

Бороться за справедливость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Введение обязательной отчетности для коммунальщиков снизит аварийность, только если собранную информацию будут анализировать и принимать на этом основании дальнейшие решения. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"В целом мера повысит информированность граждан: появится понимание, на что и куда уходят деньги", – сказал специалист.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Чтобы было меньше аварий, нужно использовать информацию из отчетов для прогнозирования. В частности, считать, сколько всего метров труб есть в доме, сколько из них износились. А потом оценивать долю, которая будет отремонтирована в этом году, какая – в следующем и так далее.

Не менее актуальной проблемой остается некачественное выполнение жилищно-коммунальных услуг. Как пояснил Дмитрий Бондарь, часто жильцы сталкиваются с нарушением сроков реагирования на обращения. По закону же ответ должен приходить не позднее чем через 10 дней с момента получения заявки.

"Особенно велика вероятность столкнуться с затруднениями, если подать документ в бумажном виде. Тогда он может вообще потеряться. Поэтому надежнее связываться через электронные системы, например "Госуслуги Дом", где вся информация сразу фиксируется", – уточнил эксперт.

При отсутствии своевременного ответа также стоит обратиться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). По итогу недобросовестное должностное лицо оштрафуют, подчеркнул специалист.

Также во многих домах встречается плохая уборка и ремонт. Эксперт напомнил, что УК обязана обметать окна, подоконники и отопительные приборы не реже одного раза в пять дней, приводить в порядок стены как минимум два раза в месяц и мыть все поверхности хотя бы раз в месяц. Плюс в поле ее ответственности входит исправление мелких дефектов, например трещин на стенах.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Обнаружив нарушение, следует сообщить и зафиксировать факт ненадлежащего исполнения услуг. Для этого составляется специальный акт в присутствии представителя УК с участием собственников или свидетелей. Впоследствии это позволит уменьшить плату за содержание жилья.

"Еще интересный нюанс с расходами на общедомовые нужды, в частности на электроэнергию. Чтобы сокращать их, особенно на фоне индексации тарифов ЖКХ, УК необходимо менять лампочки на энергоэффективные. Но на практике это делает одна из десяти компаний", – рассказал Дмитрий Бонадрь.

Наконец, встречается и несвоевременное обновление инфраструктуры, из-за которого в доме могут часто возникать аварии. Чтобы исправить ситуацию, следует обратиться в УК и ГЖИ, резюмировал эксперт.

