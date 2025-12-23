Форма поиска по сайту

23 декабря, 19:17

Общество

Депздрав столицы сообщил об отсутствии обращений по "елочным" клещам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Обращений по поводу укусов "елочных" клещей не поступало от москвичей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"В предновогодней суете соцсети снова заполонили тревожные посты: якобы в праздничных елках могут прятаться клещи. Обычно обращения пациентов с состояниями после присасывания клеща проходят в весенний, летний и осенний периоды", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, инфекционная клиническая больница № 1 не получала жалоб на укусы.

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрея Тяжельникова, перед тем как принести елку домой, ее необходимо встряхнуть. Также он посоветовал оставить дерево на несколько часов на балконе или в гараже.

Информация о "елочных" клещах появилась в СМИ 23 декабря. Отмечалось, что якобы паразиты раньше вышли из спячки из-за теплой зимы. Они "оттаивали" в квартирах и расползались, кусая человека. Кроме того, говорилось, что укус такого клеща якобы может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

В свою очередь, энтомолог Александр Каширский опроверг данные сведения. Он пояснил, что на фотографиях, которые публикуют в соцсетях, изображена тля. Это можно определить, например, по количеству конечностей – на снимках видно, что их шесть, в то время как у клещей их должно быть восемь.

Москвичей предупредили о хвойных клещах на новогодних елках

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

На елке могут встречаться хермесы или тля

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

