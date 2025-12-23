Депздрав столицы сообщил об отсутствии обращений по "елочным" клещам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Обращений по поводу укусов "елочных" клещей не поступало от москвичей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"В предновогодней суете соцсети снова заполонили тревожные посты: якобы в праздничных елках могут прятаться клещи. Обычно обращения пациентов с состояниями после присасывания клеща проходят в весенний, летний и осенний периоды", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, инфекционная клиническая больница № 1 не получала жалоб на укусы.

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрея Тяжельникова, перед тем как принести елку домой, ее необходимо встряхнуть. Также он посоветовал оставить дерево на несколько часов на балконе или в гараже.

Информация о "елочных" клещах появилась в СМИ 23 декабря. Отмечалось, что якобы паразиты раньше вышли из спячки из-за теплой зимы. Они "оттаивали" в квартирах и расползались, кусая человека. Кроме того, говорилось, что укус такого клеща якобы может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

В свою очередь, энтомолог Александр Каширский опроверг данные сведения. Он пояснил, что на фотографиях, которые публикуют в соцсетях, изображена тля. Это можно определить, например, по количеству конечностей – на снимках видно, что их шесть, в то время как у клещей их должно быть восемь.

