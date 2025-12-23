Форма поиска по сайту

23 декабря, 15:36

Общество
Энтомолог Каширский опроверг распространение "елочных" клещей

Фото: 123RF.com/schan

Сообщения о распространении "елочных" клещей, которых заносят в дома вместе с живыми елями, купленными на базарах к Новому году, не соответствуют действительности, сказал Москве 24 энтомолог Александр Каширский.

Информация об этом ранее появилась в СМИ. Утверждалось, что паразиты раньше вышли из спячки из-за теплой зимы. Они "оттаивали" в квартирах и расползались, кусая человека. Кроме того, говорилось, что укус такого клеща якобы может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

Каширский объяснил, что на фотографиях, которые публикуют в соцсетях, изображена тля. Это можно определить, например, по количеству конечностей – на снимках видно, что их шесть, в то время как у клещей их должно быть восемь. Кроме того, можно заметить усики, торчащие вперед, у клещей их не бывает.

Эксперт также добавил, что тля питается соком различных растений, в том числе хвойных. Оказавшись в тепле, насекомые могут активизироваться и начать ползать, однако в квартире они обречены на гибель и не смогут причинить вреда ни людям, ни комнатным растениям.

"Они специализируются на питании хвойными видами, а не на тех растениях, которые обычно выращиваются в домах. В теплой квартире такие насекомые быстро погибают из-за слишком сухого для них воздуха, поскольку их нежный покров тела чувствителен к влажности, и в сухом климате тля просто высыхает", – подчеркнул Каширский.

Кусают людей именно иксодовые клещи, указал энтомолог. Они обитают в лесной подстилке, а не в елках, и вероятность занести их с дерева крайне мала.

Ранее ассистент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Анастасия Хантимирова предупредила, что выбрасывание новогодней ели или других бытовых отходов из окон многоквартирных домов может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.

Если выброшенное новогоднее дерево причинило вред человеку, то в зависимости от степени тяжести нарушителя могут привлечь к ответственности по статье 118 УК России "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

