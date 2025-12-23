Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий в Москве погиб после падения на него стрелы строительного крана, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что все произошло на строительном объекте на Большой Юшуньской улице. В результате скончался мужчина 1985 года рождения.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова. На контроле ведомства – ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее в Тульской области скончался рабочий, попав в дробильную машину. Предварительно, все произошло на территории одного из производств в Узловском районе во время проведения работ по переработке деревянной продукции. Мужчина погиб на месте.

