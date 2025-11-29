Рабочий в Тульской области скончался, попав в дробильную машину

Фото: sledcom.ru

В Тульской области рабочий скончался, попав в дробильную машину, сообщает СУ СК по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел в пятницу, 28 ноября, на территории одного из производств в Узловском районе во время проведения работ по переработке деревянной продукции. Мужчина погиб на месте происшествия.

В настоящий момент место инцидента осмотрел следователь. Он изъял необходимую документацию и ведет опрос очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что работник коммерческой организации упал в шахту лифта с высоты 4-го этажа в Москве.

Это произошло в нежилом здании на улице Прянишникова. Пострадавший был госпитализирован. Дело находится на контроле Коптевской межрайонной прокуратуры.

