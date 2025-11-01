Уголовное дело возбуждено после падения двух рабочих с крыши дома в Химках

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ") возбудили по факту гибели рабочего, упавшего с крыши дома в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 31 октября, когда двое рабочих устанавливали снегозадержатели на крыше пятиэтажного дома в Химках. В какой-то момент мужчины сорвались с крыши, из-за чего один рабочий скончался на месте, а второй с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы, допросили очевидцев, изъяли вещественные доказательства. Также свою оценку происшествию даст Химкинская городская прокуратура, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.

Ранее рабочий погиб в результате падения с высоты шестого этажа строительного объекта на улице Ботанической в Москве. Погибший мужчина 1990 года рождения работал в частной субподрядной организации. По факту произошедшего начали проверку, а Останкинская межрайонная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств случившегося.

