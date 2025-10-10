10 октября, 16:54Происшествия
Строительные леса обрушились у здания Научного центра РАМН в Москве
Инцидент произошел в 4-этажном здании, которое находится на реконструкции. По данным Агентства "Москва", речь идет о Научном центре РАМН на улице Москворечье.
В МЧС уточнили, что в момент обрушения на лесах находились 3 рабочих.
Их передали медикам для проверки их состояния. При этом проведения аварийно-спасательных работ не потребовалось.
Ранее бетонные плиты обрушились в столичной школе на Знаменской улице. В результате инцидента погибли два строителя.
После случившегося правоохранители организовали проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
