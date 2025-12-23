Форма поиска по сайту

23 декабря, 19:45

Шоу-бизнес

В РФ раскритиковали вручение премии Прохору Шаляпину в Госдуме

Фото: телеграм-канал "Прохор Шаляпин"

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал вручение премии певцу и блогеру Прохору Шаляпину в Госдуме, заявив, что подобное вредит авторитету и имиджу учреждения. Об этом сообщает издание "Абзац".

23 декабря Шаляпин написал в своем телеграм-канале, что получил премию "Этичный блог" в номинации "Прорыв года" в стенах Госдумы.

"В последнее время в Госдуме я вижу много фриковатых людей – сегодня вот поселился Прохор Шаляпин. Я не понимаю, за что дают премии: за рассказы о том, как он живет за счет пенсионеров, за счет бабушек? Он у нас эксперт по каким вопросам?!" – отметил Бородин.

Глава ФПБК призвал Госдуму пересмотреть внутреннюю политику по премиям и не производить негативное впечатление. По его мнению, подобные события дискредитируют нижнюю палату парламента. Бородин считает, что решения должны принимать сильные политики с четкой позицией и те, кто участвовал в жизни страны и общества.

"А сегодня что мы видим? Я считаю, что с этим вопросом внутренняя политика должна как-то подойти иначе", – добавил он.

Ранее во время юмористического шоу ребенок спросил у Шаляпина, работал ли он когда-нибудь грузчиком. На это певец ответил: "Нет, это я для тебя оставил". Шутка артиста вызвала споры в Сети, после чего Шаляпин заявил, что не будет оправдываться за это.

