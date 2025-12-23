Форма поиска по сайту

23 декабря, 17:02

Мэр Москвы

Сергей Собянин одобрил проекты КРТ в нескольких районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 17,64 гектара в разных районах Москвы. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

В настоящее время на неэффективно используемых нежилых территориях находятся складские постройки, неэксплуатируемые здания и прочие устаревшие объекты. На их месте планируется возвести около 340 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации, а также здания технопарков, различных производственных объектов и АО "Мосводоканал".

В частности, на западе Москвы реорганизуют 8,85 гектара территорий, расположенных в районах Солнцево и Ново-Переделкино. Речь идет об участках, находящихся между Боровским и Киевским шоссе, на улицах Шолохова и Родниковой. Общий градостроительный потенциал участков составит 167 тысяч "квадратов" недвижимости, включая технопарки и другие производственные здания общей площадью 27 тысяч квадратных метров.

На юго-востоке Москвы, на месте участков площадью 5 гектаров в Люблине и Марьине, возведут еще свыше 88 тысяч "квадратов" недвижимости, включая здание Мосводоканала площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. При этом реорганизация коснется нескольких участков на улицах Озерной и Наташи Ковшовой в районе Очаково-Матвеевское. Градостроительный потенциал территорий составляет 75,3 тысячи квадратных метров.

Также на месте еще одного участка на Загородном шоссе в Донском районе Москвы планируют возвести 24,5 тысячи "квадратов" недвижимости, а на Братеевской улице в районе Братеево на месте нескольких участков появится почти 20 тысяч квадратных метров недвижимости. В общей сложности реализация проектов КРТ позволит создать около 1 тысячи новых рабочих мест.

Кроме того, был одобрен еще один проект КРТ в Басманном районе Москвы. Реорганизуемый участок площадью 1,23 гектара расположен на Красносельской улице, рядом с пересечением с Ольховской улицей. В настоящее время здесь находятся устаревшие торговые и прочие объекты.

В рамках проекта планируется возвести 59,4 тысячи "квадратов" недвижимости, включая современный общественно-деловой комплекс с офисами, отделениями банков, магазинами, кафе и ресторанами. В результате реализации только этого проекта появится около 1,7 тысячи рабочих мест.

Ранее город одобрил пилотный проект комплексного развития территорий жилой застройки на юго-западе Москвы в районе Черемушки. Участок расположен на улице Гарибальди, рядом со станцией метро "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метрополитена.

Проект должны реализовать в течение 5 лет, оператором КРТ жилой застройки будет выступать Московский фонд реновации.

Мэр Москвы: центр со скалодромом появится в Новогирееве в рамках КРТ

мэр Москвыгород

