Фото: kremlin.ru

Белоруссия должна выставить счет виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее поручение президент республики Александр Лукашенко дал новому генеральному прокурору страны Дмитрию Горе.

"Но мы уже столько выявили фактов, что трудно найти что-то дополнительно. Но в итоге мы должны им (ответственным за геноцид. – Прим. ред.) предъявить счет", – подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, неважно, заплатят они или не заплатят, поскольку они должны знать, что должны Белоруссии. При этом Лукашенко добавил, что счет не должен быть выставлен в долларовой валюте, поскольку он "обесценивается бешеными темпами" и "завтра точно не нужен будет".

"Они должны понимать, что они разрушили республику", – заключил президент.

Ранее белорусский лидер заявил, что граждане Украины просто отдали Крым россиянам в 2014 году. Он указал на то, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский и другие первые лица страны зачастую заявляют, что Крым украинский. Однако в 2014 году со стороны Украины не было произведено "ни одного выстрела" в районе полуострова.

