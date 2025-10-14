Почти 270 семей переехали в дом по программе реновации в Таганском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 270 семей переехали в новый дом по программе реновации в Таганском районе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

После переезда горожане смогут сохранить привычный образ жизни, поскольку новостройка располагается рядом с расселенными домами.

"Пока в Таганском районе под заселение передали один жилой комплекс по адресу улица Мельникова, дом 2. В новое жилье переехали 265 семей. Там насчитывается 378 квартир с готовой улучшенной отделкой", – отметил Овчинский.

В подъездах специалисты сделали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. На первом этаже новостройки могут появиться магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи онлайн-заказов или другие предприятия.

Ранее более 850 человек заключили договоры на новые квартиры по программе реновации в новостройке на улице Героев Панфиловцев. К осмотру жилых помещений в доме граждане приступали поэтапно. Первыми определяться с выбором стали жители дома 33, корпуса 1, на улице Героев Панфиловцев. Позже к ним присоединились москвичи из дома 29, корпуса 2, на этой же улице и дома 19, корпуса 3, на Туристской улице.

