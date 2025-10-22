Инвестор сможет построить общественно-деловой комплекс в Технополисе "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Победитель торгов получит право возвести общественно-деловой комплекс на площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Для инвесторов мы открыли прием заявок на участие в торгах на строительство общественно-делового корпуса площадью 85,4 тысячи квадратных метров", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Заммэра напомнил, что на площадке уже возведено около 550 тысяч квадратных метров промышленной и офисно-лабораторной недвижимости, при этом продолжается проектирование и строительство еще около 430 тысяч "квадратов" высокотехнологичных предприятий.

Заявки на участие в торгах по продаже 100% долей уставного капитала ООО "Техногород-2", принадлежащих ОЭЗ "Технополис "Москва", принимаются до 5 ноября 2025 года. Победитель получит обязательство по строительству делового комплекса по адресу Волгоградский проспект, дом 42, корпус 13.

Для участия в торгах необходима регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Новый корпус станет частью комплекса в составе мультифункционального пространства с пешеходно-выставочной галереей, панорамным остеклением и офисными зонами.

Ранее сразу 9 столичных технопарков вошли в список лучших в России. Всего в рейтинге отмечен 41 технопарк из 23 регионов страны. В 2025 году технопарки Москвы "Элма" и "Семеновский" оказались в пятерке лидеров.

