На Трубной площади в Москве высадили новые деревья

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На Трубной площади в Москве высадили деревья и композиции из хвойных и многолетних растений. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Площадь украсили более 20 остролистных кленов. Деревья высадили на центральной части площади и со стороны Петровского бульвара. Их возраст составляет 15–18 лет, высота – 4–5 метров, диаметр кроны – 100–150 сантиметров, а обхват ствола – 20–25 сантиметров.

Также 12 деревьев высадили со стороны Цветного бульвара. Половину разместили в грунте на зеленых островках, для остальных разобрали некоторые участки плитки.

Возле памятника погибшим солдатам правопорядка появились четыре зеленых островка, которые придают объем композициям из растений. Основой композиций являются ели сорта "сандерс блю" высотой 3 метра. Рядом расположены можжевельники высотой от 30 сантиметров до 2,5 метра.

Также в композиции присутствуют астильбы, барбарис Тунберга, гейхера, спирея японская, колокольчики, флоксы и шалфей.

Плитка, которая была частично разобрана для высадки деревьев, будет восстановлена в ближайшее время. Приствольные круги будут закрыты решеткой, которая пропускает влагу и защищает от вытаптывания и иных повреждений.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что около 3 тысяч деревьев высадят вдоль 3 вылетных магистралей Москвы в осенне-весенний период 2025–2026 годов. Для посадки выбраны клены, липы и вязы, так как они могут адаптироваться к городским условиям. На видовых участках магистралей появятся зеленые островки.

