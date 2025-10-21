Около 3 тысяч деревьев высадят вдоль вылетных магистралей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 3 тысяч взрослых деревьев высадят вдоль 3 вылетных магистралей Москвы в осенне-весенний период 2025–2026 годов. Озеленение пройдет в рамках программы, стартовавшей в столице в 2021 году, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва", – отметил заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, озеленение затронет Щелковское шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами, Волгоградский проспект с Марксистской улицей, а также Профсоюзную улицу с проспектом 60-летия Октября.

Для посадок выбраны липы, клены и вязы, способные адаптироваться к сложным городским условиям. Деревья создадут буферную зону между дорогами и жилой застройкой, защищая от шума, очищая воздух, создавая тень и прохладу, отмечается в публикации.

Дополнительно вдоль Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября высадят свыше 1 тысячи деревьев. Такое же количество крупномеров украсят и Волгоградский проспект с Марксистской улицей. Около 700 деревьев разместят на Щелковском шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами.

Также на видовых участках магистралей появятся зеленые островки с хвойными растениями, созданные с использованием технологии геопластики, подчеркивается в сообщении.

