Фонтаны на территории ВДНХ подготовили к зимнему периоду

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили подготовку фонтанов на территории ВДНХ к зимнему периоду. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что водные сооружения в столице завершили свою работу 1 октября, после чего сразу же началась их подготовка к холодному сезону.

"Провели промывку фонтанов "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос" и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее ВДНХ. Работы выполнили бригады коммунальных служб с привлечением спецтехники", – цитирует Бирюкова телеграм-канал КГХ.

Сооружения на ВДНХ представляют собой сложные архитектурно-художественные композиции с множеством позолоченных скульптур и декоративных элементов из меди и бронзы. Поэтому их очистка требует особого внимания и проводится вручную.

В частности, позолоченные элементы и мозаики из смальты были очищены мягкими кистями с использованием раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности фонтанов промыли с помощью аппаратов высокого давления, применяя нейтральное моющее средство.

Причем в чистке верхней части фонтана "Золотой колос" высотой 16 метров были задействованы промышленные альпинисты, а чтобы добраться до фонтана в центре 3-го Каменского пруда, использовали лодки.

Зимой планируется провести тщательную проверку технического состояния фонтанов, включая конструкции в подземных коллекторах, гидравлическую систему, насосное оборудование и элементы, формирующие струи воды.

Вместе с тем к работе в зимнее время полностью готовы более 7,6 тысячи электробусов и автобусов Мосгортранса. Специалисты протестировали и проверили системы отопления, климат-контроля, фильтры и уплотнители.

Также приведена в порядок снегоуборочная техника и противогололедные материалы. Водители, в свою очередь, прошли инструктаж по работе в меняющихся погодных условиях.

