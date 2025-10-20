Пять навесов "сухие ноги" установят возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплекс из пяти навесов "сухие ноги" будет обустроен возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что пассажиры смогут пройти под навесами от метро до остановок общественного транспорта на Славянском бульваре, Староможайском шоссе и Кутузовском проспекте.

"Такие конструкции хорошо вписываются в городскую инфраструктуру и обеспечивают удобные условия для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой", – подчеркнул заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На данный момент ведется работа по устройству всех пяти навесов, сделанных из высокопрочной стали с облицовкой алюминием. Сначала специалисты выполнили бурение и заливку бетона для установки свай, после чего приступили к монтажу конструкций и крыш, на которых появятся световые зенитные фонари.

Для безопасности и комфорта пассажиров навесы будут оборудованы подсветкой, инфракрасным обогревом, скамейками и информационным табло. Также для ожидания транспорта появятся теплые павильоны.

Подготовка к благоустройству ведется на всей территории у станции метро "Славянский бульвар". Сейчас там прокладываются кабельные линии и делаются тротуары. Также в этом месте появятся новые газоны, деревья и плитка.

Ранее в столице были выполнены работы по благоустройству территории возле станции метро "Останкино". Там сделали удобные подходы и подъезды, обновили светофоры, расширили тротуары и поменяли освещение. Также в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии были убраны под землю в кабельную канализацию.

