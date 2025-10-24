Более 20 украинских БПЛА были сбиты над регионами России за час

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских дронов самолетного типа, направлявшихся в сторону нескольких регионов России, за час утром 24 октября. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Операция по уничтожению дронов проводилась в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени. Наибольшее количество беспилотников сбили над Брянской областью – 11.

Еще 6 БПЛА пытались пробиться в воздушное пространство Тульской области, 4 нейтрализовали над Калужской, 3 – над Тверской и 1 – над Новгородской областью.

В течение минувшей ночи ПВО России уничтожили 111 вражеских беспилотников. В частности, 34 дрона были обнаружены в небе над Ростовской областью, 25 – над Брянской, 11 – над Калужской и 10 – над Новгородской.

В результате атаки по Ростовской области около 1,5 тысячи человек остались без света в Новошахтинске. Электричество отключилось в жилых домах, детсадах и других учреждениях.

