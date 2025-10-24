Около 1,5 тыс человек в Ростовской области остались без света из-за БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Примерно 1,5 тысячи человек остались без света в Новошахтинске Ростовской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал регионального губернатора Юрия Слюсаря.

Электричество отключилось не только в жилых домах, но и в детсадах, а также в других образовательных учреждениях. Тем не менее в ночь на 24 октября аварийные службы переподключили потребителей на резервные линии, поэтому у некоторых из них появился свет.

Специалисты планировали приступить к восстановлению подачи электроэнергии в светлое время суток.

В течение минувшей ночи над регионами России было уничтожено 111 беспилотников. В частности, 34 дрона удалось ликвидировать в небе над Ростовской областью, 25 – над Брянской, 11 – над Калужской и 10 – над Новгородской.

Еще 7 БПЛА были нейтрализованы над Крымом и Белгородской областью, 5 – над Тульской, а 4 – над Краснодарским краем. По 2 беспилотника удалось сбить в воздушном пространстве Волгоградской и Орловской областей, по 1 – над Липецкой и Тверской, а также над Московским регионом и акваторией Азовского моря.