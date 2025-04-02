Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Площадку "Цифротека" для оптимизации рабочих процессов запустили в Москве. Об этом сообщает столичный департамент территориальных органов исполнительной власти.

Проект позволит сотрудникам территориальных органов власти Москвы и активистам городских проектов ознакомиться с современными сервисами. Площадку разработал департамент совместно с Управлением совершенствования территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы.

"Более 70 тысяч сотрудников территориальных органов власти в ежедневном режиме должны ритмично обеспечивать "дыхание" всего городского механизма, перемещаясь по площади 2,5 тысячи квадратных метров. Для этого надо не просто минимизировать скорость реакции на происходящее, но и иметь инструменты для анализа, прогнозирования, взаимодействия в меняющейся обстановке", – отметил начальник Управления Артем Костырко.

При помощи платформы можно подобрать инструменты, которые позволят оперативно находить нужные сведения в огромном количестве документов, а также упорядочить все отчеты и протоколы, уточнил он.

В настоящий момент программа состоит из трех этапов, которые включают в себя интерактивный онлайн-курс по технологиям, практический офлайн-блок, который реализуется на базе Университета правительства Москвы и рассказывает об использовании сервисов при работе с задачами, а также хакатон с решением рабочих кейсов.

В рамках программы предусмотрены такие направления, как организация процессов с участием большого количества людей, разработка чат-ботов, составление отчетности, определение контрольных точек и другие.

"Москва дает все возможности для повышения квалификации и профессионального развития. И сейчас как никогда актуально уметь работать с новыми сервисами. "Цифротека" познакомит наших сотрудников и активистов с технологическими решениями, которые оптимизируют рабочие процессы", – отметила замруководителя департамента Марина Прозорова.

По ее словам, на основе площадки в перспективе также будет создан механизм для обмена опытом и лучшими практиками.

На данный момент зарегистрировано более 700 участников, из них около 300 уже приступили к обучению, среди которых есть сотрудники территориальных органов, а также активисты из Центра развития, Центра молодежного парламентаризма и Агентства общественных проектов, отметила пресс-служба.

"В будущем "Цифротеку" будут постоянно наполнять актуальной информацией по применению новейших технологий", – сказано в сообщении.

Между тем жители столицы смогут в рамках проекта "Город заданий" проверить работу чат-бота Добрыни, который был создан столичным департаментом труда и социальной защиты населения. Виртуальный помощник способен ответить на вопросы горожан о социальных услугах, выплатах и условиях их получения, а также о мерах соцподдержки.

Чтобы принять участие в тестировании Добрыни, необходимо авторизоваться в проекте с помощью учетной записи на портале mos.ru, а после перейти на сайт департамента и задать чат-боту указанные в описании к заданию вопросы, например, кто может воспользоваться бесплатной санаторно-курортной путевкой.