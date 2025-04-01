Москвичи смогут протестировать работу чат-бота в рамках проекта "Город заданий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы смогут в рамках проекта "Город заданий" проверить работу чат-бота Добрыни, который был создан столичным департаментом труда и социальной защиты населения, передает портал мэра и правительства Москвы.

Виртуальный помощник способен ответить на вопросы горожан о социальных услугах, выплатах и условиях их получения, а также о мерах соцподдержки.

Для того, чтобы принять участие в тестировании Добрыни, необходимо авторизоваться в проекте с помощью учетной записи на портале mos.ru, а после перейти на сайт департамента и задать чат-боту указанные в описании к заданию вопросы, например, кто может воспользоваться бесплатной санаторно-курортной путевкой.

Разговор с Добрыней нужно зафиксировать с помощью скриншотов и прикрепить эти снимки к отчету о качестве работы диалога. Это позволит улучшить функционал виртуального помощника. Те, кто принял участие в тестировании, смогут получить баллы в рамках программы "Миллион призов". Их можно направить на благотворительность или использовать для получения товаров и услуг от партнеров программы, например, пополнить ими карту "Тройка".

Проект "Город заданий", благодаря которому москвичи могут отслеживать работу городских служб и участвовать в различных мероприятиях, функционирует с января 2022 года. На данный момент пользователи выполнили уже более 2,7 миллиона заданий.

Москвичи также могут получить баллы программы лояльности "Миллион призов" за предложенные идеи по улучшению инфраструктуры, организации городских фестивалей и трансляций, а также по развитию портала "Московский спорт". За выполнение задания участникам проекта "Город заданий" начислят 120 баллов.

