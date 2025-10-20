Собянин: второй этап строительства Троицкой линии метро включает шесть станций

Второй этап строительства Троицкой линии метро включает 6 новых станций. Старт проходке левого перегонного тоннеля от "Новомосковской" до будущих "Сосенок" дал Сергей Собянин.

Ветка станет крупнейшим радиусом за МКАД, всего на ней будет 17 станций. Строителям предстоит проложить десятки километров тоннелей, обустроить транспортно-пересадочные узлы и ввести их в работу в 2029 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

