27 октября, 22:45

Общество

Учитель русского языка из Москвы стал популярен в соцсетях

Учитель русского языка из Москвы стал популярен в соцсетях

Преподаватель русского языка из Москвы Владислав Малышев завоевал популярность в социальных сетях. Ролики с его уроков набирают тысячи просмотров, а школьники проявляют необычный интерес к предмету.

Учитель использует оригинальные методики преподавания: сложные темы объясняет в интерактивной форме, а правила грамматики разбирает на примерах из мемов.

Малышев считает, что работа учителя похожа на профессию артиста, где важно удерживать внимание аудитории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

