Первый снег возможен в столице во второй половине ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снега в Москве не будет еще достаточно долго, он придет вместе с похолоданием лишь во второй половине ноября. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"Развитие процессов в Северной Атлантике – это залог того, что погода с выносом тепла у нас может продержаться и вторую половину ноября", – объяснил он.

По словам Шувалова, в ночь на 1 ноября в городе пройдет дождь, а затем циклон уйдет в Поволжье. В результате 2–3 ноября осадков в регионе не ожидается. В первые дни следующего месяца температура в Москве составит 6–7 градусов днем и 2–5 градуса – ночью.

"Не исключен небольшой дождь в ночь на 4 ноября. Днем будет достаточно тепло – до 8–9 градусов. Теплая погода, не совсем характерная для этих чисел", – сказал синоптик.

Ранее специалисты прогнозировали, что дожди в Москве прекратятся 29 октября. Осадков не ожидается и 30 октября. Несмотря на это, погода будет пасмурной, а столбики термометров покажут 6–8 градусов.

При этом 31 октября температура днем в столице может составить 9 градусов. Порывы ветра ожидаются в районе от 4 до 9 метров в секунду.

