Североатлантический циклон накроет Москву 29 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Североатлантический циклон принесет в Москву 29 октября облачную погоду, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Однако синоптик добавил, что возможны неустойчивые прояснения в тучах. Местами ожидается небольшой дождь слабой интенсивности, а воздух прогреется до 5–8 градусов.

Кроме того, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик центра "Метео" Александр Ильин заявил, что дожди в Москве прекратятся 29 октября. По его данным, в этот день и 30 октября осадков не ожидается. Однако уже в пятницу, 31 октября, с северо-запада придет атлантический циклон, который принесет дожди в город на весь день.

