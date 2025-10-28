Климат Москвы приблизится к субтропическому к концу века

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Климат Москвы и регионов Центральной России в целом к концу века приблизится к субтропическим и тропическим условиям из-за глобального роста температуры. Об этом заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с ТАСС.

Он отметил, что за последние 10 лет осенью в Москве можно было наблюдать значительные контрасты осадков и температурного режима.

"Участились случаи с засушливыми и дождливыми периодами в сентябре, опасными гололедно-изморозевыми явлениями в ноябре", – добавил Терешонок.

По словам эксперта, за последние 34 года также заметна тенденция незначительного уменьшения осадков – на 20 миллиметров. При этом за 145 лет их количество увеличилось на 70 миллиметров.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что предстоящая зима в России будет намного холоднее прошлой. На большей части европейской территории страны, в центре и на юге Уральского и Сибирского федеральных округов январь 2026 года ожидается значительно морознее 2025-го. Температура в декабре тоже будет ниже.

Февраль ожидается холоднее на севере Красноярского края и на западе Якутии. В марте же температура почти по всей стране будет выше климатической нормы.

