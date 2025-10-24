Низкое атмосферное давление ожидается в столичном регионе 28 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Низкое атмосферное давление прогнозируется в столичном регионе 28 октября. Об этом рассказала главный специалист "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, атмосферное давление опустится в этот день до 734 миллиметров ртутного столба. В результате этот показатель может стать одним из пяти самых низких за последние пять дней октября.

Метеоролог отметила, что атлантический циклон продержится над территорией Центральной России до конца октября.

"Это означает, что солнца ждать не приходится, лишь отдельные проблески, а 28 октября один из центров огромной циклонической области окажется над столичным регионом", – добавила Позднякова.

Она также предупредила, что дожди разной интенсивности будут ежедневно идти в Москве и области. В результате, как указала синоптик, до конца месяца в столице выпадет примерно 20 миллиметров осадков. Таким образом, по словам Поздняковой, будет выполнена норма.

Первый снег выпадет в Москве в первые пять дней ноября. Тогда, по словам Поздняковой, ожидается не только мокрый снег, но и похолодание до минусовых значений в ночные часы, а также дождь.

