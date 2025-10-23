Синоптик Позднякова: снег выпадет в Москве в начале ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый снег выпадет в Москве в начале ноября. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главного специалиста "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Синоптик отметила, что в конце октября в Москве ожидается теплая погода. По ее словам, отрицательных температур ночью не будет фиксироваться. Однако уже в первые пять дней ноября прогнозируются осадки в смешанной фазе. В частности, возможен дождь, мокрый снег и похолодание до минусовых значений в ночные часы.

"Поэтому надо радоваться периоду теплой, хотя и сырой погоды в течение оставшихся дней октября и готовиться к тому, что праздничные дни в ноябре в столице будут не слишком комфортными с точки зрения погоды", – добавила метеоролог.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил о заморозках, которые наблюдались в 15 регионах России в ночь на 23 октября. Синоптик объяснил резкое похолодание тем, что Черноземье, юг и запад Центральной России, а также Поволжье и Донбасс попали в тыл циклона и гребня антициклона.

Метеоролог обратил внимание на то, что самые сильные морозы фиксировались в Калужской и Брянской областях, а также в Жуковке и ЛНР.

В ночь на 24 октября заморозки ожидаются в некоторых районах Республики Коми и Карелии, а также в Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ярославской, Ульяновской, Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Свердловской и Челябинской областях. Кроме того, температура опустится до отрицательных значений в Западной Сибири.

Ранее синоптики предупреждали о приближении к Москве и Подмосковью скандинавского циклона, который начнет активно действовать во второй половине 25 октября. Ночные температуры могут составлять 4 градуса, а дневные – 8. В ночь на 26 октября будет облачно и туманно. Ожидается небольшой дождь, который продлится до 28 октября.

