Предзимье началось в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Москве началось предзимье. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведущего специалиста агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Синоптик обратила внимание, что столбик термометра в столице опустился ниже 5 градусов. В частности, в среду, 22 октября, на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 4,3 градуса.

По словам Поздняковой, в начале ноября в Москве прогнозируются ощутимые морозы в ночные часы, а также мокрый снег. Кроме того, в этот период столбик термометра опустится до минус 4 градусов ночью и до плюс 1–2 градусов – днем. Метеоролог заявила, что такая температура будет ниже нормы.

"Конечно, не очень приятный подарок на праздничные дни – прохладная, ветреная погода с осадками", – добавила Позднякова.

При этом синоптик в своем телеграм-канале обратила внимание на то, что в течение всего следующего месяца будет наблюдаться положительная аномалия. В частности, температура воздуха в среднем будет на 1 градус выше нормы, а количество осадков с вероятностью 40% приблизится к норме, которая составляет 53 миллиметра.

Позднякова напомнила, что в прошлом году ноябрь был на 2 градуса теплее нормы, а осадков выпало больше обычного. В частности, 50% месячной нормы было зафиксировано в первые пять дней. Метеоролог напомнила, что в этот же месяц сформировался и временный снежный покров высотой до 8 сантиметров.

"Осадки в виде снега, как видно на графике, возможны в начале ноября и в этом году", – подытожила синоптик.

Ранее климатолог Николай Терешонок рассказал, что осень в Москве может потеплеть на 2–3 градуса к 2050 году, а еще через 100 лет – на 7–8. Эту тенденцию специалист подтвердил данными, согласно которым с 1991 по 2024 год температура осенью в столичном регионе уже выросла почти на 3 градуса.

