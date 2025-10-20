Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предстоящая суббота, 25 октября, может стать самым теплым днем недели в Москве, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Согласно его прогнозу, во вторник, 21-го числа, погода в столице будет определяться северной периферией циклона, из-за чего в регионе ожидаются облачности с дождями и пониженной температурой воздуха до 5–7 градусов.

"Это будет самый холодный день недели. В среду (22 октября. – Прим. ред.) управление синоптической ситуацией перейдет к гребню антициклона, вытягивающемуся с северо-востока", – продолжил Леус.

В этот день облака начнут проясняться, а дожди прекратятся. При этом столбики термометров установятся на отметке в 6–8 градусов.

В свою очередь, 23-го числа погода станет еще теплее без существенных осадков. Однако уже 24 октября атмосферный фронт с запада принесет плотные облака и небольшие дожди, предупредил метеоролог. Тем не менее температура будет варьироваться между 7 и 9 градусами.

Суббота в Москве будет характеризоваться теплой и дождливой погодой с аномально низким атмосферным давлением, которое опустится ниже нормы на 12–14 единиц.

"В такой ситуации в регион вернется двухзначное тепло – после полудня около плюс 10 – этот день может стать самым теплым днем недели", – пояснил синоптик.

В воскресенье, 26 октября, погода останется пасмурной из-за низкого давления, с дождями и температурой, которая будет на 3–4 градуса выше климатической нормы, заключил эксперт.

Ранее москвичей предупредили, что к выходным дожди в мегаполисе усилятся. В частности, в субботу количество осадков может достичь 22 миллиметров, что составляет примерно 30% месячной нормы. Метеоролог добавил, что пока менять летнюю резину на зимнюю рано.

Вместе с тем в ночь на 21 октября в столичном регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение продлится с 21:00 20-го числа до 09:00 21 октября.