Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в ночь на вторник, 21 октября, в столичном регионе из-за тумана. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать в период с 21:00 20 октября до 09:00 21 октября. Желтый уровень означает, что на территории Московского региона могут наблюдаться опасные погодные условия.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 октября возможен дождь. Столбик термометра не поднимется выше 4 градусов в Москве и не выше 5 градусов – в Подмосковье. Скорость северо-восточного ветра составит 3–8 метров в секунду.

Днем 21-го числа возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 6 градусов в Москве и до 8 градусов – в Подмосковье.

На этой неделе в столице ожидается ненастная и относительно теплая погода. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что каждый день будет идти небольшой дождь. Однако снега, заморозков и гололедицы не ожидается.

Дожди усилятся к выходным. В субботу, 25 октября, количество осадков может достичь 22 миллиметров, что составляет примерно 30% месячной нормы. Метеоролог добавил, что пока менять летнюю резину на зимнюю рано.

