Ненастная и теплая погода ожидается на неделе в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ненастная и относительно теплая погода ожидается в Москве с 20 по 26 октября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик предупредил, что каждый день в течение рабочей недели будет идти небольшой дождь. Однако снега, заморозков и гололедицы пока не ожидается. В ночные часы температура будет варьироваться в пределах 2–5 градусов, а днем – 5–8 градусов.

По прогнозам, дожди усилятся к выходным. В частности, в субботу, 25 октября, количество осадков может достичь 22 миллиметров, что составляет примерно 30% месячной нормы. При этом воздух прогреется до 7–10 градусов.

Тишковец отметил, что температурный фон в целом будет выше нормы октября. Среднесуточная температура составит примерно 5 градусов и выше. Метеоролог также добавил, что пока менять летнюю резину на зимнюю рано.

Между тем погода в России начала переходить в зимний режим. В стране не осталось регионов, где было бы тепло. Наступил период предзимья, который продлится до 15–20 декабря.