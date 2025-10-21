Синоптик Леус: заморозков в столичном регионе не ожидается до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заморозков в столичном регионе не будет до конца текущей недели, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Ссылаясь на данные метеостанций Москвы и области, синоптик отметил, что минувшей ночью температура оставалась в плюсовой зоне, несмотря на то, что на севере региона она приблизилась к нулю.

В частности, в Талдоме минимум составил 0,3 градуса, а самым теплым местом Подмосковья стали Черусти, где ночные значения поднялись до 5,3 градуса, что оказалось выше показателей в центре столицы.

При этом на базовой метеостанции ВДНХ в Москве температура опустилась до 3,8 градуса, в то же время на других столичных станциях показатели варьировались от 3 в Тушине до 4,4 на Балчуге, добавил Леус.

Во вторник, 21 октября, москвичей ожидают 5–7 градусов тепла, облачная погода и небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 4 до 9 градусов, а в некоторых районах тоже возможны осадки.

Ветер прогнозируется северо-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

При этом к выходным дожди в мегаполисе усилятся. В субботу, 25-го числа, количество осадков может достичь 22 миллиметров, что составляет примерно 30% месячной нормы. Метеорологи добавляли, что пока менять летнюю резину на зимнюю рано.

