Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 06:27

Общество

До 7 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 21 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 21 октября, составит 5–7 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода и небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 4 до 9 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ненастная и относительно теплая погода ожидается в столице с 20 по 26 октября. По его прогнозам, каждый день в течение рабочей недели будет идти небольшой дождь. Однако снега, заморозков и гололедицы не ожидается.

В ночное время суток температура будет варьироваться в пределах 2–5 градусов, а днем – 5–8 градусов. Также, согласно данным синоптика, дожди усилятся к выходным.

21 октября станет самым холодным днем в Москве на этой неделе

Читайте также


обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика