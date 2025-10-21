До 7 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 21 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 21 октября, составит 5–7 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода и небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 4 до 9 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ненастная и относительно теплая погода ожидается в столице с 20 по 26 октября. По его прогнозам, каждый день в течение рабочей недели будет идти небольшой дождь. Однако снега, заморозков и гололедицы не ожидается.

В ночное время суток температура будет варьироваться в пределах 2–5 градусов, а днем – 5–8 градусов. Также, согласно данным синоптика, дожди усилятся к выходным.

