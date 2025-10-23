До 11 градусов потеплеет в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве возможно повышение температуры воздуха до 11 градусов в выходные, 25–26 октября. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Как отметил специалист, в ночь на пятницу, 24 октября, температура в столице будет составлять 2–4 градуса.

"Днем в пятницу можно ожидать 8–10 градусов тепла при небольших дождях в течение дня. Скорость ветра будет составлять 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба", – приводит слова Ильина RT.

По его словам, уже в ночь на субботу, 25 октября, температура будет не ниже 4–6 градусов. При этом днем ожидается такая же температура, как и в пятницу. Прогнозируются осадки, можно ожидать порывы ветра до 10–15 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 26 октября, дождь может усилиться. Дневная температура вырастет до 9–11 градусов.

Ранее синоптики предупредили о приближении к Москве и Подмосковью скандинавского циклона. Он начнет активно действовать во второй половине 25 октября. Ночные температуры могут составлять 4 градуса, а дневные – 8.

Вместе с тем первый снег выпадет в Москве в начале ноября. По словам синоптиков, в первые пять дней месяца прогнозируются осадки в смешанной фазе. В частности, возможен дождь, мокрый снег и похолодание до минусовых значений.