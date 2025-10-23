До 8 градусов, дождь и туман ожидаются в Москве 23 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в четверг, 23 октября, составит 6–8 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и туман. В Подмосковье воздух прогреется от 3 до 8 градусов, в некоторых районах также возможны осадки и туман.

Вместе с тем будет дуть южный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что к столице двигается скандинавский циклон. По его данным, во второй половине субботы, 25 октября, циклон начнет активно действовать. Ночные температуры могут составлять 4 градуса, а дневные – 8.

Также в ночь на воскресенье, 26 октября, будет облачно и туманно. Ожидается небольшой дождь, который продлится до вторника, 28 октября.

Однако синоптик напомнил, что осенняя погода в Москве всегда туманна, потому что замечается разница температур и сильная влажность.

