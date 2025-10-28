Синоптик Ильин: дожди в Москве прекратятся 29 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди в Москве прекратятся в среду, 29 октября. Такой прогноз дал синоптик центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT.

По его словам, осадков также не ожидается и в четверг, 30-го числа, однако в пятницу, 31 октября, с северо-запада придет атлантический циклон, который принесет дожди на весь день.

Вместе с тем метеоролог предупредил о пасмурной погоде в середине недели, несмотря на окончание осадков. При этом температура воздуха в Москве в четверг будет колебаться от 6 до 8 градусов, а в пятницу ее максимальное значение может составить 9.

Ночные значения не превысят 3–5 градусов, продолжил Ильин, уточнив, что порывы ветра ожидаются в диапазоне от 4 до 9 метров в секунду. Причем в среду и пятницу он будет дуть с юго-запада, а в четверг – с запада.

Также, согласно прогнозу синоптика, атмосферное давление будет нестабильным. В частности, во вторник значение установится около 735 миллиметров ртутного столба. В среду оно повысится до отметки в 741 миллиметр, в четверг – почти до 750, а в пятницу вновь опустится до 738. При этом к 1–2 ноября ожидается рост давления до 750–752 миллиметров.

"Так что долговременного прекращения осадков ждать не приходится. В целом превышение нормы климата составит порядка 2–4 градусов", – подытожил Ильин.

Теплая погода в мегаполисе продлится до конца октября. Однако в первые пять дней ноября в столице ожидается снег. В этот период горожан ждут осадки не только в виде мокрого снега, но и дождя. Кроме того, синоптики предупреждают о похолодании до минусовых значений в ночные часы.

