Ночь на 25 октября в Москве стала одной из трех самых теплых с 1948 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ночь на субботу, 25 октября, оказалась одной из самых теплых за последние 65 лет наблюдений на метеостанции ВДНХ. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, столбик термометра тогда поднялся до плюс 8,6 градусов. Синоптик отметила, что эта ночь вошла в тройку самых теплых за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ (с 1948 года).

Позднякова рассказала, что рекорд был установлен в 2006 году, когда воздух ночью прогрелся до плюс 9,9 градусов.

При этом в выходные в Москве ожидается повышение температуры до 11 градусов. В частности, днем в субботу, 25 октября, прогнозируется 8–10 градусов тепла. Возможны осадки с усилением ветра, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду.

В ночь на 26-е число дождь может усилиться. Дневная температура вырастет до 9–11 градусов.

