Силы ПВО сбили 100 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовали 100 украинских беспилотников над несколькими регионами страны в ночь на 29 октября. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ пишет RT.

Согласно данным оборонного ведомства, самое большое число дронов было уничтожено на подлете к Брянской области – 46. Еще 12 ликвидировали над Калужской, 8 – над Белгородской, 7 – над Краснодарским краем и 6 – над Московским регионом, включая 4 БПЛА, летевших в сторону столицы.

Также 6 дронов сбили в небе над Орловской областью, 4 – над Ульяновской, по 3 – над Крымом и Марий Эл, 2 – над Ставропольским краем и по 1 в воздушном пространстве Курской, Смоленской и Тульской областей.

Известно, что в Ставропольском крае беспилотники пытались атаковать промышленную зону Буденновска, но существенного урона и разрушений инфраструктуры нанесено не было. Никто из местных жителей не пострадал.

Погибших и пострадавших также не зафиксировали в Тульской области. Однако в Брянской области в результате удара в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома, из-за чего погибла мирная жительница, а 14-летняя девочка получила ранения.