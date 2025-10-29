Мирная жительница погибла из-за атаки украинского дрона в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирная жительница погибла в результате атаки украинского дрона в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, из-за атаки БПЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома. При пожаре погибла женщина, 14-летняя девочка получила ранения.

Богомаз подчеркнул, что подросток была оперативно госпитализирована, ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 1 человек погиб, еще 23 пострадали 27 октября из-за атак со стороны Украины. По его словам, Киев на протяжении нескольких часов атаковал Белгород, Белгородский район, Шебекенский и Грайворонский округа и Ракитянский район.