Два человека ранены в результате ударов ВСУ в Брянской области

Два мирных жителя получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) тремя БПЛА по движущимся гражданским автомобилям в деревне Бугаевка Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ атаковали автомобили "Нива" и "Газель". В результате внедорожник оказался полностью уничтожен. При этом водитель "Нивы" получил легкие ранения, ему оказали помощь на месте.

В это же время женщина-пассажирка "Газели" доставлена в больницу с проникающими осколочными ранениями. На месте продолжают работу оперативные службы.

Ранее мирная жительница погибла в результате атаки украинских дронов в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Уточнялось, что Киев атаковал движущийся гражданский автомобиль, из-за чего погибла водитель. Глава региона указывал, что ее семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

