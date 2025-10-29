01:51Мэр Москвы
Мэр Москвы: уничтожены еще два беспилотника, летевших в сторону столицы
Фото: Минобороны РФ
Дежурные силы ПВО ликвидировали еще два украинских дрона, летевших в сторону Москвы, ночью в среду, 29 октября. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого Собянин сообщил об уничтожении одного БПЛА, летевшего в сторону столицы. На месте падения обломков дрона также проводят работы специалисты экстренных служб.
Кроме того, вечером во вторник, 28 октября, были сбиты три украинских БПЛА, следовавших на Москву.
