Мэр Москвы: уничтожены еще два беспилотника, летевших в сторону столицы

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО ликвидировали еще два украинских дрона, летевших в сторону Москвы, ночью в среду, 29 октября. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил об уничтожении одного БПЛА, летевшего в сторону столицы. На месте падения обломков дрона также проводят работы специалисты экстренных служб.

Кроме того, вечером во вторник, 28 октября, были сбиты три украинских БПЛА, следовавших на Москву.



