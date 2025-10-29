Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:51

Мэр Москвы

Мэр Москвы: уничтожены еще два беспилотника, летевших в сторону столицы

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО ликвидировали еще два украинских дрона, летевших в сторону Москвы, ночью в среду, 29 октября. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил об уничтожении одного БПЛА, летевшего в сторону столицы. На месте падения обломков дрона также проводят работы специалисты экстренных служб.

Кроме того, вечером во вторник, 28 октября, были сбиты три украинских БПЛА, следовавших на Москву.

Читайте также



мэр Москвыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика