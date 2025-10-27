ВСУ нанесли удар по жилому массиву в Донецке

Фото: depositphotos/Afotoeu

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому массиву в Ленинском районе Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие.

Также агентство отмечает, что над городом прогремело несколько взрывов. Велась работа системы ПВО.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации нескольких украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работали оперативные службы столицы.

Также в Минобороны РФ заявили, что дежурные силы ПВО перехватили и сбили в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени в воскресенье, 26 октября, 22 дрона над регионами России.