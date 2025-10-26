Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Вечером 26 октября стало известно о ликвидации вражеского БПЛА, который летел в сторону столицы. Позже силы ПВО уничтожили еще один дрон. На месте падения обломков также начали свою работу специалисты оперативных служб.

Затем средства противовоздушной обороны ликвидировали еще два беспилотника, которые летели на Москву. Таким образом, общее количество ликвидированных воздушных целей достигло 5 штук.

