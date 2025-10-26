Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших в сторону Москвы БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два вражеских беспилотника (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – указал мэр столицы.

О ликвидации еще одной вражеской воздушной цели, которая двигалась в сторону столицы, стало известно вечером 26 октября.

Позже силы ПВО Минобороны России сбили очередной дрон, который летел на Москву. Собянин уточнял, что на месте падения обломков начали работу специалисты оперативных служб.

