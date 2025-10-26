Форма поиска по сайту

26 октября, 21:51

Мэр Москвы

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили очередной беспилотник (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр столицы.

О ликвидации другой вражеской воздушной цели, которая двигалась в сторону столицы, стало известно вечером 26 октября. Собянин уточнял, что на месте падения обломков БПЛА начали работать специалисты экстренных служб.

мэр Москвыпроисшествиягород

