22 вражеских БПЛА сбиты над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские противовоздушные силы (ПВО) сбили 22 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени удалось перехватить и сбить 19 воздушных целей над Белгородской областью. Еще 2 дрона уничтожены над Калужской областью, а 1 – над столичным регионом.

Ранее, в период с 11:00 до 16:00, удалось ликвидировать 26 вражеских дронов. Уточнялось, что воздушные цели были ликвидированы над тремя российскими регионами.

В частности, российские силы сбили 17 БПЛА над Белгородской областью, еще 6 – над Брянской и 3 – над Курской областями.

