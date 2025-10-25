Силы ПВО ночью сбили 121 украинский БПЛА над 14 регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 121 украинский БПЛА над российскими регионами в ночь на 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, над Ростовской областью было сбито 20 беспилотников, над Волгоградской областью – 19, над Брянской областью – 17, а над Калужской областью – 12.

Кроме того, 11 дронов удалось перехватить над Смоленской областью, 9 – над Белгородской областью, а также еще 9 БПЛА были ликвидированы над территорией Московского региона, в том числе 7 беспилотников, которые летели в сторону Москвы.

8 дронов было нейтрализовано над Воронежской и Ленинградской областями, по два БПЛА – над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями и по одному – над Тверской и Тульской областями.

Ранее 8 частных домов получили повреждения в результате атаки дронов в Воронежской области. В частности, в зданиях были выбиты стекла, а также посечены фасады и крыши.

Более того, в одном из домов загорелась кровля, но пожар быстро потушили. Предварительно, никто не пострадал. Также повреждены четыре автомобиля.

